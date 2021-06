Ragusa: campagna di sensibilizzazione contro guida sotto effetto di alcool

È partita a Ragusa e provincia la campagna di sensibilizzazione contro la guida sotto l’effetto di alcool. Nel corso dei controlli a tappeto è stato arrestato un uomo dagli agenti della polizia di Stato.

Nella serata di sabato 19 giugno un posto di blocco istituito nei pressi della frazione balneare di Marina di Ragusa, ha permesso di rintracciare e arrestare uno straniero colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale nel suo paese d’origine.

Si tratta di R.A., 51 anni, tunisino che dal controllo in banca dati risultava essere destinatario di un mandato di arresto internazionale, richiesto dalle autorità tunisine per i reati di truffa e falso.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Ragusa dove resterà a disposizione della corte d’appello di Catania. In occasione di altri posti di controllo espletati la scorsa domenica 12 giugno nella frazione di Scoglitti, sono state controllate numerose persone alla guida di mezzi e due di loro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica con relativa sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Al termine dei controlli, infine, sono state elevate 20 multe per violazioni al codice della strada e sequestrati 3 veicoli, nonché decurtati 60 punti per i conducenti di mezzi.