Malfa (Me): Pif sarà la star del decennale di Marefestival

In occasione dei 10 anni di Marefestival, la kermesse che ogni anno si svolge a Malfa, sull’isola di Salina, una delle Eolie, nel messinese, sarà Pif la star con il suo ultimo libro “Io posso” scritto con Marco Lillo sul tema della mafia. Sul palco del Marefestival l’attore e regista parlerà della sua carriera e anche della sua ultima fatica letteraria.

L’isola, che registra il sold out da settimane in molte strutture ricettive grazie alla macchina organizzativa della kermesse ideata e promossa dai giornalisti Masimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, è pronta per accogliere, da giovedì 1 a sabato 3 luglio, un programma particolarmente articolato tra proiezioni cinematografiche, musica, libri, cultura, premiazioni e focus sui temi di attualità che vedranno protagonisti sul palco della piazza di Malfa, la madrina Maria Grazia Cucinotta, gli attori e registi già annunciati nei giorni scorsi: Claudio Gioè, Barbara De Rossi, Claudio Rossi Massimi e Alessandro Genitori e altri nomi legati al mondo del cinema.

Pif racconterà la sua brillante carriera e del suo secondo libro “Io posso – due donne sole contro la mafia” scritto a quattro mani con il giornalista d’inchiesta Marco Lillo, firma de Il fatto quotidiano.

La storia è quella di due donne che, nel parco della Favorita di Palermo, finiscono al centro di una tenaglia terribile. Da un lato c’è la mafia e dall’altra lo Stato. Entrambi li perseguitano. Un testo che riprende il filone cinematografico e televisivo cui Pif ha sempre dedicato notevole attenzione accendendo i riflettori sulla sordità delle istituzioni che ad un certo punto si trasforma in vessazione.

Pif, all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto è regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Per il cinema inizia come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in ‘Un tè con Mussolini’ e di Marco Tullio Giordana ne ‘I cento passi’. Nel 2013 debutta alla regia con ‘La mafia uccide solo d’estate’ di cui è anche interprete e autore del soggetto, vincitore di David di Donatello e Nastro d’argento, David Giovani e l’European film awards. Il secondo lungometraggio ‘In guerra per amore’ è stato presentato in anteprima alla festa del cinema di Roma ottenendo il David giovani.

Nel 2019 è interprete principale di ‘Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti. Il pubblico televisivo lo conosce per programmi di successo come ‘Le iene’, ‘Il testimone’, ‘Caro Marziano’. A Sanremo 2014 cura l’anteprima di ogni serata della kermesse. Dal 2014 al 2019 conduce su Radio2 il programma ‘I provinciali’ con Michele Astori. Nel 2016 annuncia il suo ritorno a ‘Le iene’ come conduttore al fianco di Nadia Toffa. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo ‘…che Dio perdona a tutti’. Attualmente conduce il programma ‘I sopravvissuti’ insieme a Michele Astori su Radio Capital.

Nella prima serata del festival sarà consegnato il premio Troisi sezione ‘Emergenti’ al regista Francesco Santocono per il medio metraggio ‘Io e Freddie? Dedicato al tema hiv con Alessandro Haber, già premio Troisi nel 2016; Stella Egitto, già premio Marefestival nel 2016; Gabriele Vitale, Luca Villaggio e Mario Opinato, già premio mare festival nel 2012.

La trama narra di un giovane studente universitario diviso tra l’odio verso gli omosessuali e l’amore nei confronti di Chiara, una ragazza apparentemente tranquilla, ma dalle frequentazioni assai promiscue e pericolose. A fare da sfondo l’incredibile fantasma di Freddie Mercury che guiderà il protagonista verso l’amara scoperta della positività al virus dell’Aids.

“Si tratta di un’opera che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, al tema dell’HIV superando i canoni del linguaggio freddo della medicina – spiega Santocono, dirigente anche dell’Arnas Garibaldi di Catania e docente di diritto sanitario all’università Giustino Fortunato di Benevento. (nella foto di copertina Pif fotografato da Adolfo Frediani)