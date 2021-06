Catania: Ferrara chiede un piano del traffico in via Passo Gravina

Ogni giorno un flusso continuo di pendolari percorre via Passo Gravina a Catania per raggiungere la circonvallazione o piazza Cavour. Per questo il consigliere del III municipio, Paolo Ferrara, chiede un piano viario per una delle porte d’accesso, non solo al territorio di Borgo-Sanzio, ma anche alla parte ovest di Catania.

“La strada, per chi deve percorrerla in direzione del tondo Gioeni – afferma Paolo Ferrara – presenta una forte pendenza con olti automobilisti che sfrecciano a forti velocità da Barriera e Canalicchio si giunge poi nei pressi di un istituto didattico e, successivamente, della cittadella universitaria dove si devono effettuare brusche frenate per via del semaforo rosso o per il transito di qualche pedone. Nel nostro territorio – prosegue Ferrara – il problema del traffico riguarda anche via Passo Gravina e quindi vogliamo capire quali modalità e quali tempistiche vanno applicate per scongiurare possibili incidenti o lunghe code”.

Oggi gli interventi che Paolo Ferrara richiede mirano a potenziare la sicurezza in tutta l’area oltre a garantire l’incolumità degli automobilisti e dei centauri in una strada di collegamento tra i paesi dell’hinterland etneo e il territorio di Borgo-Sanzio.

“Non si tratta di stravolgere l’intera mobilità della zona – conclude Ferrara – ma di apportare accorgimenti che evitino comportamenti o manovre rischiose che possano mettere in pericolo l’incolumità della gente”.