Adrano (Ct): ruba un carrello per rubare un climatizzatore

Ha deciso di prendere un carrello di un esercizio commerciale di Adrano, nel catanese, per poi rubare un climatizzatore nella chiesa di San Paolo. Gli agenti del locale commissariato lo hanno scoperto e denunciato.

L’uomo, facendo finta di dover fare la spesa, è andato al supermercato e ha rubato un carrello vuoto. Poco dopo il furto del carrello è stato denunciato dal titolare del supermercato. Gli agenti del commissariato hanno ricevuto un’ulteriore denuncia di furto, questa volta dal parroco della chiesa di San Paolo che lamentava la scomparsa dell’unità esterna di un climatizzatore installato nella sua parrocchia e l’inspiegabile “comparsa” di un carrello della spesa, abbandonato accanto al muro perimetrale della stessa parrocchia.

Agli investigatori non è stato difficile fare il classico 2+2 e, grazie alla disanima delle immagini delle telecamere installate nei pressi del supermercato, hanno riconosciuto l’indagato mentre si impadroniva del carrello della spesa, asportandolo dall’area pertinente allo stesso supermercato, per poi dirigersi verso la chiesa. Gli agenti hanno poi proceduto con una individuazione fotografica effettuata da un testimone che ha identificato la persona che aveva visto mentre scavalcava un muretto interno del plesso parrocchiale. Era la stessa che era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. L’indagato, un giovane di 24 anni, era un frequentatore della stessa parrocchia dove ha perpetrato il furto. Un lupo travestito da agnello è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per entrambi i furti, per ciascuno dei quali adesso rischia la reclusione da uno a sei anni e la multa da 103 a 1.032 euro.