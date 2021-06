Siracusa: all’Inda sette giornate siracusane e agevolazioni per i ragazzi

Sette giornate siracusane e agevolazioni per i ragazzi fino a 14 anni. Sono queste le novità della stazione Inda 2021 al teatro Greco di Siracusa, introdotte per consentire a quanta più gente possibile di assistere agli spettacoli classici.

Nella stagione che vedrà la messa in scena dal 3 luglio al 21 agosto d Coefore Eumenidi di Eschilo, Baccanti di Euripide e Nuvole di Aristofane, l’Inda conferma le giornate siracusane con ben 7 date nelle quali chi risiede in provincia di Siracusa, esibendo un documento di riconoscimento che ne attesti la residenza, potrà acquistare fino ad un massimo di due biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno.

Le giornate siracusane sono previste il 7 e il 25 luglio per Coefore Eumenidi, l’8 e il 18 luglio e l’8 agosto per Baccanti, il 5 e il 15 agosto per Nuvole. I biglietti per le giornate siracusane si potranno acquistare a partire da lunedì 7 giugno, esclusivamente di presenza, sia alla biglietteria di corso Matteotti che al botteghino del teatro greco.

Agevolazioni anche per i ragazzi di età compresa tra gli 8 ei 14 anni che potranno acquistare in qualunque data un biglietto per i settori numerati al prezzo di 30 euro e per i settori numerati alti al prezzo di 15 euro.