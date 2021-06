Gravina (Ct). Da domani il mercato del sabato

Da domani, sabato 5 giugno, a Gravina di Catania si terrà il mercato del sabato. Appuntamento alle 10.00 con l’inaugurazione. “L’istituzione del mercato nel nostro centro urbano – dichiara il sindaco Massimiliano Giammusso – era uno dei punti del nostro programma elettorale e rappresenta un altro importante risultato che si aggiunge agli interventi già realizzati per restituire vitalità commerciale e decoro al nostro centro urbano, come il ritorno degli alberi in viale Marconi e in piazza Libertà, l’illuminazione della casa comunale e del vecchio municipio, tornato ad essere luogo per eventi pubblici e culturali.

Il mercato del sabato – continua Giammusso – sarà anche un segnale di ripartenza per il nostro tessuto economico e commerciale. È nostro dovere iniziare un percorso di ritorno alla normalità della vita sociale”.

Il mercato si terrà ogni sabato mattina in piazza Libertà e Viale Marconi, su delibera del consiglio comunale. L’avviso pubblico per l’assegnazione delle postazioni commerciali è stato pubblicato il 22 marzo con scadenza per la presentazione delle domande il 23 maggio.

“Sono stati tantissimi gli operatori commerciali che hanno fatto richiesta di assegnazione – dichiara l’assessore Marcantonio – segno che il centro urbano di Gravina è ancora attrattivo dal punto di vista commerciale. Sono previste 40 postazioni suddivise in tutti i settori merceologici: ortofrutticolo e coltivatori diretti, alimentare e non alimentare. Gli operatori commerciali attueranno le misure per garantire i distanziamenti dei clienti e le prescrizioni anti contagio emanate dal ministero della salute.

Il nostro compito – prosegue l’assessore – come amministratori è quello di mettere in campo tutti gli strumenti che possano innescare la ripartenza delle attività economiche dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria. Desidero ancora una volta ringraziare i consiglieri comunali che hanno approvato l’istituzione di questo nuovo mercato e naturalmente il terzo servizio, in particolare la responsabile Salvina Gambera, il dottor Salvo Calaciura e la signora Rita Touiler per il lavoro svolto. Ringrazio anche il quinto servizio per aver predisposto l’ordinanza di viabilità che consentirà lo svolgimento del mercato e naturalmente la polizia municipale e il comandante Michele Nicosia”.

Dal 5 giugno 2021, in ogni giornata di sabato dalle ore 7. 00 alle ore 13.30, è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Marconi (da via Papa Giovanni XIII a via Etnea compresa via Quintino Sella) ed in via Sant’Antonio da Padova; il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta su via Marconi dal civico 28 (lato sx) 63 (lato dx) fino all’incrocio con via Etnea, via Quintino Sella compreso ed in via Sant’Antonio da Padova. “Si consiglia fortemente a tutti i residenti dell’area interessata – ha concluso l’assessore – e a tutti i visitatori, di parcheggiare presso il parco Borsellino nell’area adiacente anfiteatro comunale, con ingresso carrabile da via Francesco Crispi”.