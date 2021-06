Sant’Agata di Militello (Me): processo Alastra, domani la prima udienza

Domani si terrà la prima udienza del processo Alastra. Lo rende noto il coordinamento siciliano di Sos impresa-rete per la legalità insieme all’Acis di Sant’Agata di Militello e a Sos impresa Palermo che si sono costituiti parte civile al fianco delle 4 vittime.

Un processo scaturito da un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, corruzione, atti persecutori, furto aggravato e danneggiamento da parte di alcuni esponenti della famiglia mafiosa di San Mauro Castelverde.

Un processo scaturito dall’inchiesta “Alastra” portata a termine dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, le cui indagini sono state seguite dal gruppo di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca.

Domani a Palermo la prima udienza durante la quale a costituirsi parte civile a fianco delle quattro vittime saranno SOS impresa e Acis di Sant’Agata di Militello. A rappresentarle ci saranno Pippo Scandurra, vice presidente vicario nazionale di Sos impresa-rete per la legalità; Giuseppe Foti, presidente dell’Acis e Matteo Pezzino, presidente di Sos impresa Palermo. A costituirsi parte civile anche alcuni comuni del messinese.

“Le vittime sono della provincia di Messina e di Palermo – afferma Scandurra – ed erano già socie della nostra associazione. Insieme a noi ci saranno tutti i coordinatori provinciali della Sicilia che si costituiranno parte civile attraverso i nostri legali. Quando saranno sentiti come testimoni i nostri imprenditori, riempiremo l’aula del tribunale con la presenza di tutte le nostre 15 associazioni antiracket che fanno parte del coordinamento siciliano di Sos impresa, a sostegno dei nostri colleghi”.

A finire in manette erano stati i componenti della famiglia Farinella, considerati i cervelli della mafia in Sicilia, il suo braccio economico, padroni di numerosi alberghi in Italia, uno dei più grandi della Sicilia, il suo braccio economico, padroni di numerosi alberghi in Italia, uno dei più grandi della Sicilia.