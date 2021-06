Caronia (Me): maltrattava la moglie, 74enne in manette

È finito in manette u nuomo di 74 anni a Caronia, nel messinese, per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Dovrà anche rispondere per lesioni personali. La vittima è la moglie che ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito. I carabinieri erano intervenuti a seguito di una telefonata al 112 che riferiva di una lite in famiglia in atto.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri e la denuncia sporta dalla vittima hanno permesso di ricostruire che l’uomo aveva compiuto, in diversi tempi, più azioni delittuose attuando comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti della moglie. La donna temeva per la propria incolumità. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Sant’Agata di Militello per le cure del caso. Ha riportato un trauma cranico, varie contusioni e presentava un forte stato di agitazione.

Le indagini hanno permesso di scoprire maltrattamenti contro i familiari conviventi e lesioni personali. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato ristretto ai domiciliari in un’altra abitazione di sua proprietà, in attesa dell’udienza di convalida al tribunale di Patti.