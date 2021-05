Catania: fontane in cattive condizioni a Cibali

Dopo San Giovanni Galermo, anche a Cibali, quartieri del catanese, moltissime fontane versano in condizioni penose per la persistente azione di vandali e incivili. In alcuni casi, come all’interno della bambinopoli di via Verdurai, la fontana non esiste più. A renderlo noto è il consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale.

Zingale, su sollecitazione dei cittadini, chiede all’amministrazione interventi di riqualificazione mirati e che puntino a ridare il giusto decorso a impianti che hanno un valore storico importante. Via Cosentino Sava, piazza Santa Maria Ausiliatrice, via Adelia, via Maratona e via Cantone sono le zone da monitorare maggiormente. Qui, spesso, le fontane diventano cassonetti dei rifiuti aggiuntivi e la spazzatura ritorna nel giro di pochi giorni.