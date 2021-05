Capo d’Orlando (Me): gara d’appalto per l’adeguamento della pista d’atletica

L’amministrazione di Capo d’Orlando, nel messinese, ha indetto una gara d’appalto per l’adeguamento della pista d’atletica dello stadio Micale nel centro tirrenico, in contrada Pissi. La gara si svolgerà con procedura negoziata sulla piattaforma telematica Asmecomm. Per presentare le offerte saranno presentate entro le 12.00 del 9 giugno.

I lavori, finanziati per un importo complessivo di 555 mila euro, prevedono la ristrutturazione e l’adeguamento della pista di atletica leggera con la realizzazione del manto sintetico di tipo semidrenante e la riqualificazione degli spogliatoi e dei locali destinati ad infermeria, deposito e segreteria.

È stato avviato il cantiere per gli interventi di rifunzionalizzazione dell’ex scalo merci. I lavori, finanziati per un importo di quasi un milione di euro, sono eseguiti dall’impresa Emmecci srl di Gangi. Il progetto prevede la ristrutturazione funzionale del magazzino principale con il mantenimento del volume attuale e senza alcuna opera di demolizione della struttura esistente. I prospetti esterni saranno fedeli a quelli originali e saranno mantenute le stesse colorazioni e finiture. Inoltre, sarà costruito un altro corpo aggiunto, quale ricostruzione dei volumi dei magazzini demoliti che si trovavano all’ingresso dell’ex scalo merci lato Palermo. La durata dei lavori è prevista in 245 giorni.