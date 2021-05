Siracusa: sopralluogo sulla provinciale 67 con l’onorevole Cannata

Questa mattina la deputata regionale Rossana Cannata ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale 67 per interventi e programmazione dei lavori di pulizia e scerba tura e di manutenzione straordinaria della sede stradale.

“Un’arteria che collega Lentini-Valsavoia – spiega Rossana Cannata – che versa in condizioni disastrate, tra problemi alla sede stradale, immondizia e canneti che sporgono sulla strada”.

Al sopralluogo ha partecipato anche il geometra Conte, responsabile della viabilità della zona Nord del libero consorzio comunale di Siracusa “con cui – aggiunge la vicepresidentessa della commissione antimafia – sono stati individuati i punti più critici dell’arteria, al fine di intervenire tempestivamente e in linea con la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale della strada provinciale 67 per un importo di oltre 950 mila euro. Per questi interventi previsti dal libero consorzio per il 2022, è già in atto lo studio di fattibilità. Così come anche per gli interventi di potatura straordinaria che coinvolgeranno la strada provinciale 68 Biviere Scordia”.

Quanto all’immediato, “il settore viabilità del libero consorzio diretto da Grimaldi ha assicurato – prosegue Cannata – interventi urgenti di scerba tura e di ripristino dei tratti della carreggiata maggiormente critici entro la fine dell’anno”.

“Si tratta di un’importante arteria finora trascurata – conclude Cannata – su cui auspichiamo, dopo il nostro sopralluogo, continui a rimanere alta l’attenzione, anche da parte dell’amministrazione comunale, monitorando in sinergia un’arteria che necessita di interventi non più trascurabili”.