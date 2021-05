Ragusa: giornata internazionale dei minori scomparsi

In occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi, al centro commerciale “Le Masserie”, la questura di Ragusa sarà in prima linea domani, 25 maggio, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dei bambini scomparsi.

Nell’occasione, gli operatori della questura distribuiranno brochure informative, realizzate per la circostanza dalla direzione centrale anticrimine della polizia di Stato, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno terribile che colpisce a livello internazionale il mondo dell’infanzia e fornire per l’occasione informazioni utili a fronteggiare situazioni difficili e di emergenza che molto spesso vengono sottovalutate o ignorate.

Obiettivo della polizia di Stato è quello di tenere sempre alta l’attenzione sul fenomeno dei minori scomparsi e diffondere ai giovani e ai cittadini il messaggio di quanto sia importante la collaborazione di tutti per prevenire ed arginare gli eventi preoccupanti e tutelare i più piccoli che, nell’era attuale dell’evoluzione tecnologica ed informatica sono sempre più esposti ai pericoli connessi ai fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

Nell’occasione del 25 maggio sarà anche ricordato il costante impegno della polizia di Stato contro la violenza di genere, promosso con la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” a dimostrazione che la polizia è sempre attenta alla tutela di tutti ed in modo particolare a quella delle fasce più deboli: minori, donne ed anziani.