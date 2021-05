Catania: sisma in provincia, l’appello di Angela Foti

“Inserire una norma che sblocchi l’impasse nel decreto semplificazioni”. È questo l’appello di Angela Foti per il sisma nel giorno di Santo Stefano in provincia di Catania. Foti, vicepresidentessa dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia, ha inserito una norma nel decreto semplificazioni 2021. L’appello è stato sottoscritto anche dai deputati regionali Nicola D’Agostino, Giovanni Bulla, Alfio Papale, Gaetano Galvagno, Giuseppe Zitelli.

Era il 26 dicembre del 2018 quando i comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Viagrande, Aci Bonaccorsi, Trecastagni, Santa Venerina, Milo e Zafferana Etnea, vennero colpiti da un sisma che ha fortemente danneggiato il patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Per favorire le operazioni di ricostruzione, il presidente del consiglio dei ministri ha nominato un commissario straordinario. “Tuttavia – spiega Foti – nonostante l’impegno della struttura commissariale, l’opera di ricostruzione sta incontrando delle difficoltà che, se non celermente rimosse, rischiano di rallentarla significativamente. È necessario agire normativamente per facilitare le attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati. Per questo chiediamo l’estensione anche a questo territorio delle norme per la ricostruzione dei territori del centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 che prevedono di non bloccare l’intero iter di fronte a lievi difformità edilizie sanabili ma consentire, nei casi contemplati, la sanatoria contestualmente alla ricostruzione”.