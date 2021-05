Catania: al politecnico del mare “un oceano di opportunità”

“In fondo al mare…un oceano di grandi opportunità” al Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania. Un appuntamento organizzato dall’istituto catanese per accettare sfide sempre più grandi ed impegnative.

“Oggi consegneremo gli attestai del primo stage archeologico subacqueo Sebastiano Tusa fatto in collaborazione con la soprintendenza del mare di Palermo – dichiara la dirigente del politecnico, Brigida Morsellino – si tratta dell’ennesima tappa di un percorso costante e continuo che porterà il nostro istituto ad avere la propria squadra subacquea. Desidero ringraziare tutte le aziende e i partners che hanno investito e credono nella formazione dei nostri alunni per il profondo interesse che manifestano sempre nei nostri riguardi”.

Un trampolino di lancio che, alla jonica diving school, formerà moltissimi alunni creando guide turistiche e futuri operatori tecnici subacquei. C’è stato anche un momento speciale dedicato a Franco Battiato con i “piccoli violinisti” dell’istituto comprensivo Malerba, diretti dalla professoressa Emilia Belfiore, che hanno suonato “La cura”.

Tra gli ospiti che si sono alternati sul palco anche gli armatori della Caronte Tourist con Lorenzo Matacena che ha sottolineato come “ci riempia di gioia questo gesto affettuoso rivoltoci da quest’istituto, che è un’eccellenza siciliana nella formazione di donne e uomini del mare. L’attenzione alle persone è da sempre radicata nella nostra società, così come l’amore per il mare. Anche mio nonno, come è stato detto, amava il mare ed era molto attento alle persone e soprattutto ai giovani e oggi sarebbe ben felice di essere in una fucina di giovani professionisti del mare promettenti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vincenzo Franza. “Abbiamo grandi progetti per il futuro. Quando investiamo sulle giovani generazioni, investiamo di fatto anche sulla nostra azienda. Il desiderio è quello di vedervi sulle nostre navi e ce la stiamo mettendo tutta anche per darvi imbarcazioni all’avanguardia”.

Nel corso della seconda fase della manifestazione la dirigente Morsellino, con gli armatori della Caronte Tourist Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena, ha scoperto la targa con cui vengono ufficialmente intitolati i laboratori per le attività marittime dell’istituto a Giuseppe Franza ed a Elio Matacena come “Fulgidi esempi dell’imprenditoria dei trasporti turistici e commerciali nella terra di Sicilia”.

“Si tratta di un gesto doveroso nei confronti di una compagnia a cui noi siamo molto legati – conclude la preside del Politecnico del Mare di Catania – con loro, e con tutti i nostri partner, lavoriamo con la convinzione di poter dare a questi ragazzi prospettive, obiettivi, giuste ambizioni e la possibilità di non smettere di sognare e di credere in tutto ciò che fanno per il loro futuro”.