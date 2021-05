Messina: nasce l’oasi delle Api con Soroptimist club

A Messina è stata inaugurata l’oasi delle Api. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Soroptimist club Messina. Il progetto rientra nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita del club.

Soroptimist International compie 100 anni e celebra questo importante momento con un progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e, in particolar modo, alle api. In Italia e nel mondo le famiglie di api sono in declino causa di una serie di fattori ambientali, di problemi causati dall’uomo, di malattie e di parassiti tra cui Aethinia Tumida. Ogni anno le colonie di api si trovano ad affrontare molte sfide.

Grazie alla tenacia delle “soroptimiste” sono state acquistate due arnie con sciame e individuato un terreno e anche una apicoltrice che ne garantisse la cura. È stata così individuata l’azienda agricola Faro Nero di Messina e la dottoressa Leonarda Giacobbe, veterinaria e apicoltrice.

Il Soroptimist club Messina ha contribuito con un gesto concreto alla tutela dell’ambiente sostenendo l’imprenditoria femminile con la consapevolezza che un mondo senza l’aiuto delle api potrebbe impoverirsi in breve tempo!

L’oasi delle api vuole divenire un’area di recupero dell’ambiente naturale, un luogo in cui imparare che la cura della natura da parte di tutti è la misura del futuro dell’uomo perché un’oasi può essere scambiata anche per un miraggio, ma tante oasi insieme disegnano un percorso sicuro. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire alla tutela delle api perché garantiscono la salubrità dell’ambiente e salvaguardano la biodiversità.

Nella giornata mondiale delle api bisogna ricordare che oltre il 75% delle colture alimentari mondiali dipendono in una certa misura dall’impollinazione per resa e qualità e l’assenza di api e di altri impollinatori eliminerebbe la produzione di caffè, mele, mandorle, pomodori, cacao, zucche, fragole, solo per citare alcune delle colture che si basano sull’impollinazione. È stata l’occasione per scoprire da vicino il fantastico mondo delle api grazie al contributo di Michele Badolato, esperto apicoltore.