Catania: tre appuntamenti per consegnare la memoria alle giovani generazioni

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, tutti e tre vittime di mafia, saranno ricordati a 29 anni dalla strage di Capaci, dalle associazioni catanesi Nuova Acropoli e CittàInsieme.

Nel fine settimana appuntamenti online e dal vivo per ricordare chi, con la vita, ha testimoniato la lotta alla mafia, al malaffare e difeso valori imprescindibili come la civile convivenza, l’onestà e il rispetto delle regole.

Sabato 22 maggio alle 18.00 “Perché il giudice Rosario Livatino non era un ragazzino”. Grazie anche al libro di Marco Pappalardo “Non chiamatelo ragazzino”, si parlerà dell’impegno, dei sogni, del coraggio e dello stile di vita scelto dal giovane giudice siciliano ucciso dalla mafia alla presenza dell’autore. Con Marco Pappalardo saranno presenti Virginia Drago, autrice della postfazione; Salvatore Resca, Mirko Viola, Luca Trovato e Giuseppe Pappalardo (CittàInsieme), Vincenzo Messina e Ylania Palamito (volontari di Nuova Acropoli Catania). L’evento si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina di CittàInsieme Catania.

Domenica 23 maggio dalle 09.00 alle 12.00 “CapaciXCambiare2021 – riqualifichiamo il parco Falcone”. Continua come ogni anno l’appuntamento per rinnovare il parco Falcone. Già nelle scorse edizioni sono stati sistemati metri e metri di recinzione, ripitturate panchine, sistemate diverse piante, ritinteggiati i giochi per i bambini, rifiuti raccolti e siepi ripulite. Quest’anno nuovo appuntamento per la riqualificazione del parco Falcone, luogo simbolo dell’impegno civile.

Sempre domenica 23 alle 18.00 “Un parco strappato alla mafia. La storia del parco Falcone”. Si parlerà del parco che prese vita dopo la sua liberazione dall’occupazione abusiva perpetrata per anni dalla concessionaria d’auto riconducibile al boss mafioso Nitto Santapaola. Da allora quest’area pubblica, destinata a verde, rappresenta un indispensabile polmone verde per Catania. L’evento con testimonianze e contributi inediti si potrà seguire sulla pagina Facebook di CittàIniseme.