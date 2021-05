Messina: stipendio ex lavoratori Ato Me4, esposto denuncia della Cisl

La Fit Cisl ha presentato un esposto denuncia alla procura di Messina per le spettanze ancora non corrisposte per gli ex lavoratori Ato. Il segretario provinciale Lettterio D’Amico ha presentato un esposto alla procura evidenziando come “molti lavoratori ex dipendenti della Ato Me4 che sino al 31 marzo aveva in gestione il servizio di igiene ambientale per numerosi comuni della zona jonica della provincia di Messina, come Giardini Naxos, Letojanni, Mandanici, Sant’Alessio Siculo, non abbiamo ancora ricevuto i compensi previsti”.

“Messa in liquidazione l’Ato Me4 – ricorda D’Amico – il primo aprile 2021 i lavoratori sono stati trasferiti alla SRR di Messina ma la gestione commissariale non ha corrisposto la retribuzione relativa al mese di marzo 2021 nonché le altre spettanze di fine rapporto di lavoro tra cui la tredicesime mensilità. L’indennità sostitutiva di ferie e permessi e il relativo trattamento di fine rapporto”.

Più volte la Fit Cisl di Messina ha chiesto ai commissari liquidatori il pagamento delle spettanza ma è stata ottenuta solo una risposta informale che “non si poteva procedere al pagamento delle spettanze degli ex lavoratori dipendenti in quanto l’uscente commissario straordinario, ingegner Nicola Russo, alla scadenza del suo mandato in data 31/03/2021, non avrebbe consegnato la cassa dell’Ente”.

Adesso la Fit Cisl, con l’esposto-denuncia presentato oggi, chiede alla Procura di verificare quali siano le cause ostative per procedere al pagamento delle spettanze agli ex dipendenti.