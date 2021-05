Caltanissetta: molesta conducente di un bus, denunciato

Ha tenuto fermo per circa 40 minuti in via Redentore un autobus del trasporto urbano di Caltanissetta. Per questo gli agenti della sezione volanti hanno denunciato un uomo che, per il suo comportamento molesto, ha fatto fermare un autobus di linea in via Redentore.

L’uomo, salito poco prima sul mezzo pubblico, aveva iniziato a disturbare il conducente dell’autobus, distraendolo più volte dalla guida, lamentandosi per le precarie condizioni igieniche del mezzo e per la scarsa professionalità del personale.

A causa del reiterato comportamento molesto del 50enne il mezzo del servizio di trasporto urbano è rimasto fermo in via Redentore, con altri passeggeri a bordo, per circa 40 minuti.