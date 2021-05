Grammichele (Ct): scovati 4 furbetti del cartellino

Lasciavano il lavoro dopo aver timbrato il cartellino per sbrigare le proprie faccende domestiche. È successo a Grammichele, nel catanese, dove i carabinieri hanno denunciato tre donne di 50, 56 e 64 anni e un uomo di 64 anni per truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni della propria presenza in servizio ed interruzione di pubblico servizio.

Le indagini avevano preso inizio dalle confidenze raccolte dai militari in merito a presunti episodi di assenteismo all’interno del comune di Grammichele. Dopo una preliminare indagine i carabinieri si sono avvalsi degli impianti di videosorveglianza e hanno pedinato i dipendenti infedeli, verificando così le condotte atipiche degli impiegati già individuati.

Due donne, giustificando per servizio l’uscita dal proprio ufficio, erano salite invece sull’auto di un delle due per andare insieme fare la spesa o dilungandosi in lunghi caffè. Qualche dipendente, inoltre, con la propria auto abbandonava il luogo di lavoro per andare a casa. Fra di loro anche una delle impiegate che, a cadenza regolare, lasciava l’ufficio per incontrare l’amante.

I due, senza preoccuparsi di essere colti in flagranza dai rispettivi coniugi, si incontravano nei pressi dell’ufficio comunale dove lavora la donna e poi si allontanavano a bordo dell’auto dell’uomo. Adesso la loro copertura è stata scoperta non solo dai loro coniugi, ma anche dai carabinieri.