Caltanissetta: Federico La Barbera andrà ai campionati del mondo juniores in Uzbekistan

Federico La Barberà, per la sezione giovanile di pesistica “Fiamme oro” della polizia di Stato, parteciperà ai campionati del mondo juniores che si svolgeranno in Uzbekistan.

Lunedì mattina, atleti e maestri della sezione giovanile di pesistica del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di Stato hanno incontrato il questore Emanuele Ricifari. Motivo dell’incontro i prossimi campionati del mondo juniores che si svolgeranno in Uzbekistan, dal 21 al 31 maggio, ai quali parteciperà l’atleta nisseno.

Federico, pesista juniores, categoria 55 kg, atleta della nazionale italiana FIPE con un curriculum di tutto rispetto per la sua giovane età, nel 2019 è stato campione italiano under 17 e medaglia di bronzo nella specialità dello slancio ai campionati europei under 17 di Eliat in Israele, nel 2020 si è classificato terzo ai campionati italiani assoluti, nel 2021 campione italiano assoluto di specialità (Strappo e slancio) e primo qualificato nella ranking list nazionale assoluta e di classe juniores. Attualmente Federico La Barbera è in ritiro con la nazionale italiana al centro olimpico Guido Onesti di Roma.

Il questore Ricifari si è complimentato con Federico per i risultati sportivi da lui conseguiti e gli ha augurato un grande in bocca al lupo per gli imminenti campionati mondiali.