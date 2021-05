Palermo: tour delle eccellenze Cidec, premio alla gelateria del Cassaro

E’ la gelateria “Al Cassaro” di corso Vittorio Emanuele di Palermo, nel cuore di Palermo, ad aver ricevuto il primo premio del tour delle eccellenze organizzato dalla Cidec. La confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia presieduta da Salvatore BIvona ha deciso di avviare il tour delle eccellenze di Palermo. Sarà un modo per premiare le attività economiche e imprenditoriali che svettano per qualità, capacità di mescolare tradizione e innovazione e adattamento alle difficoltà.

L’idea è nata dalla mente di Marco Amato, coordinatore generale di Federart, l’organismo che si occupa di valorizzare, all’interno dell’associazione di categoria, le realtà culturali, le arti figurative, i talenti letterari, musicali e teatrali locali.

“Abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza – spiegano i due dirigenti dell’organizzazione datoriale – in un momento di grande affanno per le imprese e i negozi, soprattutto quelli di prossimità, con un occhio particolarmente attento rivolto al centro storico di Palermo e alle imprese che vedono al timone le donne, con la loro energia e sensibilità, qualità che rappresentano un valore aggiunto per il mondo economico e produttivo”.

Bivona e Marco Amato hanno consegnato a Gloria Ciprì, titolare dell’attività, una targa con la scritta: “sapori autentici restituiti alla nostra tradizione” che esprime al meglio il senso del riconoscimento.

“Siamo lieti di aver elargito la targa a una donna – concludono i due – e ci auguriamo che il nostro gesto, seppur simbolico, possa rappresentare un incoraggiamento in questa delicata fase di ripartenza”. Nei giorni scorsi, per restare in tema, la Cidec ha partecipato con altre associazioni di categoria e ai sindacati dei lavoratori, un incontro virtuale promosso dal comune di Palermo sul lavoro femminile nel Mezzogiorno.

(foto di Cinzia Di Marco)