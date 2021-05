Palermo: al via la masterclass di musica antica

Quattro corsi a Palermo saranno dedicati alla conoscenza dell’intero ventaglio della musica antica. Il progetto che si chiama “Officina barocca siciliana” mira, attraverso la formazione e lo studio, ad offrire una nuova offerta formativa e di crescita per la carriera di ogni musicista che fa dell’esercizio e del perfezionamento musicale la propria missione.

Il progetto si realizza grazie all’intuizione della flautista e direttore d’orchestra Roberta Faja, in collaborazione con l’associazione Amici dei musei siciliani e supportato da don Massimiliano Turturici della comunità parrocchiale di San Giuseppe Cafasso.

L’iniziativa, fin da subito sposata dal conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, nell’agrigentino, è stata supportata con lo stanziamento di diverse borse di studio per i propri allievi grazie alla lungimirante direttrice, Mariangela Longo che, da anni, ha attivato i corsi per elementi di musica antica quali il clavicembalo e il traversiere.

Fra gli obiettivi, quello di far convergere le iniziative e le lezioni in un territorio come quello dell’Albergheria, dove si trova una grande concentrazione di monumenti dalla grande rilevanza storica e artistica, inoltre si intende avvicinare e aggregare un quartiere alla musica. L’unire monumenti della città, quali luoghi di cultura, arte, storia, fede e incontro, alla musica è lo spirito fondante dell’iniziativa, in cui si vuole far immergere i corsisti e gli uditori, non soltanto nello studio della musica, ma di far vivere impressioni legate alla bellezza dei brani musicali e dei luoghi che virano con le sonorità di un preciso periodo storico: il Settecento.

Di fatto, faranno da scena luoghi suggestivi e di alto interesse artistico come l’oratorio di San Mercurio, la chiesa di Santa Maria dell’Itria detta della Pinta e San Giuseppe Cafasso. All’approfondimento della conoscenza musicale con lezioni individuali con maestri esperti di fama nazionale che internazionale, si aggiungono prove d’insieme coadiuvate con l’orchestra “Corde set Vent”, così da ampliare e migliorare la propria conoscenza.

Nel primo ciclo di master che ha come tema la musica barocca, sono stati attivati il corso di “Bel canto” tenuto dal maestro Antonio Giovanni, di clavicembalo con il maestro Basilio Timpanaro, di Traversiere con il maestro Ester Prestia e un corso di musica da camera per strumenti ad arco tenuto dal maestro Martina De Sensi.

Scopo della master class è aiutare, fornire e ampliare le competenze tecnico musicali di giovani o già affermati musicisti, grazie a Maestri nonché esperti del settore. Le lezioni, parte integrante del percorso formativo degli allievi, saranno aperti anche al pubblico di uditori interessati. Le prime lezioni si terranno dal 20 al 24 luglio con orari doppi. Le lezioni individuali si terranno dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00, mentre le prove d’orchestra si terranno dalle 17.30 alle 20.30.

L’accesso alle lezioni e alle prove per il pubblico e per gli appassionati come “Uditori” è possibile prenotarsi alla mail masterclass@amicimuseisiciliani.it entro e non oltre il 21 giugno alle 14.00. Le classi saranno formate da un massimo di 15 persone per i musicisti. È stato previsto uno sconto sulle quote di frequenza del 10% per tutti gli studenti che attestino la propria iscrizione presso un conservatorio o scuola musicale.

Infine, il progetto dell’Officina barocca siciliana prevede due concerti, uno il 23 luglio alle 19.00 presso San Giuseppe Cafasso, con finalità sociali. Verrà fatta una raccolta fondi in cui il ricavato verrà utilizzato per il restauro di due opere pittoriche da poco ritornate nel territorio parrocchiale di San Giuseppe Cafasso. Il secondo il 24 luglio alle 19.00 in un luogo particolarmente evocativo che verrà svelato in seguito.