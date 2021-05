Catania: siracusani in trasferta per rubare nei supermercati

Tre siracusani in trasferta da Avola a Catania sono stati arrestati dai carabinieri perché colti in flagranza di reato con la refurtiva in macchina proveniente dai supermercati razziati. Le manette sono scattate ai polsi di tre persone di 39, 40 e 47 anni, tra cui una donna. Dovranno rispondere in concorso tra loro di furto aggravato e ricettazione.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, in servizio nei diversi centri commerciali e supermercati di Catania e provincia, i militari sono intervenuti tempestivamente nel parcheggio del supermercato Conad in via Gelso Bianco. Mentre i tre caricavano in auto la merce appena razziata all’interno del punto vendita, consistente in numerose bottiglie di alcolici e prodotti per l’igiene del valore di circa 300 euro.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione veicolare, hanno trovato e sequestrato altra merce oggetto di pregressi furti per un valore di circa 200 euro. La merce rubata al Conad è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire quali altri supermercati siano stati “visitati” dai tre avolesi.