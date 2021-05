Catania: donna denunciata per favoreggiamento della prostituzione

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Sono questi i reati di cui dovrà rispondere una donna bulgara di 20 anni denunciata ieri dagli agenti delle volanti di Catania. La donna aveva derubato un uomo in via VI aprile.

La donna, mentre svolgeva l’attività di meretricio, dopo aver commesso il reato si allontanava a bordo di un’utilitaria di cui venivano forniti anche colore e targa. Gli agenti hanno intercettato la macchina procedendo al controllo dei tre occupanti, il conducente e due donne bulgare, di cui una perfettamente corrispondente alle descrizioni della rea.

A seguito della perquisizione estesa anche al mezzo, è stata rinvenuta la somma di denaro poco prima rubata alla vittima del furto, nella disponibilità del conducente e della donna segnalata. Addosso all’uomo e nella portiera lato conducente venivano trovati due coltelli a serramanico.

Nel frattempo la vittima del furto è stata accompagnata in questura dove ha formalizzato al denuncia riferendo che, mentre si trovava di passaggio in quella via, era stata derubata della somma di 600 euro da parte di una donna che veniva riconosciuta come una delle due giovani fermate. Alla luce di quanto appurato la donna è stata denunciata per furto con destrezza.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nonché favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, poiché dagli accertamenti compiuti è emerso che dietro pagamento di denaro, ogni sera l’uomo accompagnava le ragazze, senza auto, fino al luogo dove le stesse esercitano l’attività di prostituzione.