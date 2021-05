Camporotondo Etneo (Ct): il centro per l’impresa giovanile si racconta

Appuntamento a Camporotondo Etneo, nel catanese, con un “aperitivo per l’impresa” in programma martedì 11 maggio alle 18.00 in diretta online. Il centro per l’impresa giovanile apre dunque le porte alle nuove generazioni, agli aspiranti imprenditori e alle startup che guardano la Sicilia e il Sud come spazi produttivi su cui investire energie, costruire sinergie.

In via Luigi Capuana si respira aria di inclusione e legalità, futuro e sviluppo. Tre realtà e cioè la cooperativa sociale Mosaico e centro di prossimità di fondazione Ebbene, il consorzio Sol.Co – rete di imprese sociali siciliane e il comune di Camporotondo Etneo, un obiettivo preciso ossia restituire alla comunità un bene confiscato alle mafie e dare l’opportunità ai giovani, quelli che vivono al Sud, quelli che spesso guardano alle migrazioni come unica occasione di crescita, di restare. E farlo in un modo nuovo, produttivo, orientato al proprio talento e allo sviluppo di progetti imprenditoriali.

Con “un aperitivo per l’impresa”, evento online che si svolgerà martedì 11 maggio alle 18.00 in diretta dalla pagina Facebook del centro per l’impresa giovanile di Camporotondo Etneo, si potranno approfondire le attività messe in campo dal progetto e conoscere le modalità per accedere.

“Qualche settimana fa – spiega Filippo Privitera, sindaco di Camporotondo Etneo – abbiamo lanciato una chiamata per accogliere le idee imprenditoriali e selezionare le più valide che accederanno alle fasi successive del progetto. Già dai primi giorni è stato bello vedere la partecipazione e l’entusiasmo con cui i giovani stanno presentando le loro proposte. È certamente un segnale importante, perché significa che le nuove generazioni hanno voglia di esserci, di incidere e contribuire in maniera generativa alla crescita dei luoghi e delle comunità in cui abitano. Abbiamo scelto quindi di prolungare i termini di scadenza proprio per dare a tutti l’opportunità di sperimentarsi e mettersi in gioco”.

Il centro per l’impresa giovanile offrirà supporto a 360° ai giovani e alle startup selezionate, accompagnando gratuitamente i team in tutte le fasi di pre-incubazione, incubazione e post incubazione d’impresa con azioni e servizi dedicati, dalla consulenza di marketing alla redazione di un business plan.

All’evento parteciperanno i promotori del centro per l’impresa giovanile con cui sarà possibile dialogare e approfondire le fasi del progetto e il sindaco di Camporotondo Etneo. Spazio anche ad una voce del territorio con l’esperienza “Hub spazio47”, un progetto promosso da fondazione Ebbene che metterà a disposizione del centro le proprie conoscenze e che racconta come si può fare impresa al Sud dando spazio al protagonismo giovanile.