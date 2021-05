Polizzi Generosa (Pa): turismo e cultura, incontro online venerdì

Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Antonio David su un incontro online che si terrà venerdì a Polizzi Generosa, nel palermitano, su turismo e cultura.

Il Comune di Polizzi Generosa ha firmato negli scorsi mesi una partnership con Wonderful Italy leader nel settore turistico innovativo. Obiettivo, quello di una collaborazione per la promozione del territorio come destinazione culturale attrattiva e inclusiva per un soggiorno di incontri e di conoscenza reciproca tra comunità locali, turisti e residenti temporanei. Un modo per ri-lanciare Polizzi in forma strutturata come destinazione turistica di qualità, facendo leva sul patrimonio di case offerte per l’ospitalità diffusa e alternativa alle solite vacanze e quant’altro.

Dunque, venerdì 7 maggio alle 17 si svolgerà un incontro online tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Polizzi Generosa e Wonderful Italy per la costruzione di partnership nel settore turistico-culturale. L’evento è aperto a cittadini e imprese locali, sarà dedicato alla presentazione delle iniziative già avviate e alla discussione sui passaggi necessari per preparare la destinazione al turismo post-Covid.

Vari punti saranno trattati nell’incontro che si terrà online, come l’accordo per la creazione di un satellite WI di ospitalità diffusa a Polizzi; opportunità per gli imprenditori locali (artigiani, fornitori di servizi, commercianti, ristoratori, professionisti) e gli operatori culturali e turistici; modelli di aggregazione e opportunità per i proprietari di immobili. Compilando questo modulo è possibile partecipare all’evento. “

L’incontro si terrà su piattaforma Google Meet e ospiterà brevi interventi programmati e interventi liberi dei partecipanti. Per partecipare all’evento clicca su http://www.bit.ly/3xDT1Sz