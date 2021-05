Messina: a Bisconte la differenziata è stata un flop

Ancora una volta gli abitanti del villaggio Bisconte a Messina si sono svegliati con i propri rifiuti davanti alle abitazioni, con conseguenti disagi causati da insetti, animali e cattivi odori. A denunciarlo è il consigliere Alessandro Geraci.

Precedente 1 di 4 Successivo

Contattata la Messina servizi bene comune, nei giorni scorsi sono stati poi recuperati i rifiuti solo nelle tarde mattinate, costringendo gli abitanti della zona a lasciare esposti i mastelli per più di 12 ore. “Chiedo all’assessore Musolino, con delega ai rapporti con l’azienda di via Gagini, di intervenire cercando di capire cosa non sta funzionando – afferma il consigliere Geraci – è inutile togliere i cassonetti filo strada se non si garantisce un servizio adeguato alle zone interessate, se da un lato critichiamo gli incivili che si ostinano nel non adeguarsi al nuovo sistema di raccolta, dall’altra non bisogna creare cittadini di serie A e di serie B.

L’attenzione verso i villaggi in zona di risanamento va dimostrata ogni giorno garantendo i servizi essenziali senza nessuna disparità di trattamento”.