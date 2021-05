Centuripe (En): tavola rotonda su “donne vittime di violenza e lavoro”

Appuntamento venerdì 14 maggio alle 10.00 con la tavola rotonda dal titolo “il valore del lavoro nel percorso di riabilitazione delle donne vittime di violenza”. Un incontro promosso nell’ambito del progetto Restart, sostenuto da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel cuore onlus. L’evento ha l’obiettivo di informare la comunità sul valore della terapia occupazionale all’interno del percorso di recupero psicologico delle donne vittime di violenza.

In apertura, sono previsti gli interventi del ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; don Antonio Mazzi, presidente della fondazione Exodus e di Carlo Borgomeo, presidente di fondazione Con il Sud. A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, comune sul cui territorio si svolge il progetto.

Ad aprire i lavori del tavolo sarà il presidente della cooperativa sociale Etnos, Fabio Ruvolo, capofila del progetto Restart che introdurrà il tema dell’occupazione lavorativa delle donne vittime di violenza quale parte del percorso di riabilitazione e ritorno alla vita, descrivendo le esperienze positive realizzate negli ultimi anni grazie al supporto di Fondazione con il Sud.

Gli interventi della prima fase, più tecnica, avranno come protagonisti Orazio Licciardello, ordinario di psicologia sociale all’università di Catania che tratterà il tema de “Il lavoro come opportunità” per l’autonomia psicologica ed economica” e Maria Giusi Cannio, responsabile delle attività d’integrazione sociale del progetto Restart che interverrà sul processo “dal riconoscimento del proprio valore al processo di autonomia”.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione delle testimonianze delle donne ospiti di Casa Rosanna con il supporto di alcuni relatori: Salvo Scuderi, presidente della cooperativa Colli Erei, responsabile dei laboratori occupazionali agricoli del progetto Restart che affronterà il tema dell’”abilitazione pratica al lavoro ed esperienze di crescita umana e professionale”. Moderatrice sarà Anna Bonelli, educatrice di Casa Rosanna, struttura di accoglienza per donne vittime di violenza e simbolo del percorso di reinserimento guidato delle ospiti.

La cooperative Etnos è promotrice di una raccolta firme sulla piattaforma online Change che ha già raccolto quasi 25.000 adesioni per chiedere al governo un impegno certo sull’implementazione in modo sistematico delle borse lavoro per donne vittime di violenza quali strumento di reinserimento nella società.

La tavola rotonda si svolgerà in formato digitale e sarà possibile seguirla all’indirizzo https://www.facebook.com/Progetto-Restart-2243548079250764 e sull’account youtube https://www.youtube.com/channel/UCdFviEa6B2qEDOGkXSOmxrg

“ReStart!” è un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel Cuore Onlus nell’ambito del bando “Terre Colte”. Il progetto vede come capofila la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta e come partners la cooperativa agricola Colli Erei, l’università di Catania e la fondazione Exodus di Don Mazzi. Il progetto prevede il recupero di un fondo agricolo di 11 ettari con annesso caseggiato, sito nel Comune di Centuripe (EN) e donato dalla Famiglia Romano che sarà utilizzato come struttura di accoglienza e recupero per donne svantaggiate attraverso la coltivazione dei fondi e l’allevamento. Il progetto punta inoltre a rivitalizzare il territorio attraverso la costituzione della rete degli “Eroi della Terra” volta alla promozione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità. Link raccolta firme: http://chng.it/vjrVvzyG