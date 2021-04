Maniace (Ct): padre e figlio nascondevano munizioni e droga

Padre e figlio a Maniace, nel catanese, sono stati denunciati perché nascondevano munizioni e droga. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 48enne e un 19enne del posto, rispettivamente padre e figlio, perché ritenuti responsabili di detenzione abusiva di munizioni.

L’attività di indagine ha portato i militari in un ovile di contrada Boschetto. Nell’abitazione rurale, per effettuare una perquisizione e, iniziata la ricerca, nascoste nell’adiacente stalla ,hanno trovato 5 cartucce calibro 12 nonché 6 grammi di marijuana all’interno del vano sottosella di uno scooter in disuso, sostanza stupefacente della quale il più giovane ha dichiarato di fare un uso personale, motivazione che gli è poi valsa la prevista segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacente.

Nell’alveo di un torrente a poche decine di metri dall’ovile ed in territorio demaniale, i militari hanno trovato un bidone contenente altri 30 grammi di marijuana e 22 cartucce di vario calibro sia per ucile da caccia che per pistola.