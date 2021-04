Gravina (Ct): contrastare la povertà educativa, raccolta di materiale scolastico all’ipercoop

Dal 9 all’11 aprile i volontari di fondazione Ebbene a Catania hanno organizzato una tre giorni di raccolta di materiale scolastico per i contrasto alla povertà educativa. Appuntamento all’Ipercoop Katanè Gravina di Catania.

Penne, quaderni, matite, ma anche libri e classici della letteratura. Tutto questo si potrà aggiungere al “carrello solidale” e donare ale famiglie in difficoltà che Fondazione Ebbene accoglie e sostiene con i suoi centri di prossimità.

All’Ipercoop Katanè di Gravina di Catania, dal 9 all’11 aprile, tre giorni di dono con l’iniziativa “Carrello Solidale – Cultura e scuola al Centro” realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

“Quello dell’istruzione e formazione accessibile è uno dei bisogni che maggiormente esprimono le famiglie che seguiamo – spiega Edoardo Barbarossa, Presidente della Fondazione Ѐbbene -. Per contrastare la povertà educativa e culturale agiamo nelle periferie, costruiamo nuovi spazi vitali, ma la lotta alla dispersione scolastica passa certamente anche dal garantire l’opportunità a tutte le famiglie di avere libri, quaderni e il materiale necessario per andare a scuola”.

Proprio nel mese di aprile si celebra la Giornata mondiale del Libro, alla quale l’iniziativa Carrello Solidale si unisce per riportare al centro il diritto allo studio e la cultura e formazione inclusiva.

Del resto, alcune indagini che Federconsumatori ha condiviso mostrano come la spesa per il materiale scolastico – circa 500 euro l’anno – rischia di esplodere. Un costo eccessivamente oneroso per le famiglie, specie quelle più fragili che in questo periodo sono state colpite da una maggiore difficoltà economica.

E se il contrasto alle disuguaglianze passa anche dalla lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, tutti possono essere protagonisti di questo “piccolo e grande cambiamento sociale”. Per incontrare i volontari di Ѐbbene e riempire il carrello solidale, basta recarsi all’Ipercoop nei tre giorni di dono: venerdì 9 aprile, sabato 10 e domenica 11 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.