Catania: si finge polacco per evitare l’arresto, preso

Il pregiudicato catanese S.S. era ricercato da dicembre ed è stato arrestato dai Falchi. Per evitare l’arresto aveva finto di essere polacco. L’uomo dovrà scontare una pena di 5 ani di reclusione per furto aggravato in abitazione.

Ieri mattina i Falchi della squadra mobile si sono recati nel quartiere Borgo sanzio a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di possibili ladri in appartamento. La tempestività dell’intervento ha permesso di sorprendere i due uomini posizionati come pali sulla pubblica via che alla vista degli operatori di polizia hanno tentato di allontanarsi ma venivano immediatamente bloccati e sottoposti a controllo.

Uno dei due, in particolare, esibiva un documento di identità polacco e sembrava che non parlasse correttamente la lingua italiana. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che il documento d’identità risultava abilmente contraffatto e le successive verifiche foto-dattiloscopiche consentivano di accertare come l’uomo fosse in realtà il pregiudicato S.S. che si era reso irreperibile da dicembre dello scorso anno.

A suo carico era stato emesso un provvedimento restrittivo per furto aggravato in abitazione per il quale doveva scontare 5 anni di reclusione. S.S. è stato denunciato per l’utilizzo del documento falso ed è stato tradotto in carcere.