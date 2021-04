Catania: si scaglia contro i carabinieri durante la lite con la moglie

Nel corso di una lite con la moglie non ha esitato a scagliarsi contro i carabinieri del comando provinciale di Catania. Con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali, i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato il 50enne Alfio D’Angelo.

Gli operanti erano intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta al 112 da parte di alcuni vicini di casa della coppia che segnalavano un’accesa lite in corso. L’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva danneggiato numerosi arredi dell’abitazione nel corso di un alterco con la convivente.

L’esagitato, infastidito dall’arrivo dei militari che tentavano di frapporsi tra i litiganti, li aggrediva senza motivo verbalmente e fisicamente procurandogli lievi ferite al capo e ad una mano. Per lui si sono aperte le porte della camera di sicurezza della caserma.