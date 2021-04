Catania: pranzi caldi dalla polizia per la Pasqua

Come ogni anno in prossimità della Pasqua, gli agenti della polizia di Stato di Catania hanno iniziato la gara di solidarietà in favore dei meno fortunati. Con questo spirito gli agenti delle volanti, degli artificieri, de reparto a cavallo, della sala operativa, dei cinofili e di tutte le articolazioni interne dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno dato vita ad una raccolta fondi grazie alla quale sono stati acquistati beni alimentari di prima necessità già donati all’emporio solidale di via Luigi Sturzo.

I beni di prima necessità verranno consegnati anche ad una parrocchia del villaggio Sant’Agata e alle suore di Madre Teresa di Calcutta. Un occhio di riguardo soprattutto per i bambini. Sono stati acquistati infatti omogeneizzati, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e pannolini.

All’istituto delle suore calcuttiane di piazza Bovio, saranno consegnati beni alimentari voluttuari quali pesce, passata di pomodoro, formaggi e bevande affinché possa prepararsi un pranzo importante per un giorno importante. E’ questo il modo scelto dalla polizia di Stato per portare solidarietà ai più sfortunati.