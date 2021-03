Scordia (Ct): capanno degli attrezzi utilizzato come laboratorio per modificare armi

Utilizzava un capanno degli attrezzi come laboratorio per la modifica di armi. Per questo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia catanese di Palagonia e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di Scordia per detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di munizioni.

I militari hanno proceduto a perquisire la proprietà dell’uomo in contrada Archi Barona a Scordia. Qui nel capanno per il deposito degli attrezzi hanno rinvenuto e hanno sequestrato una pistola scacciacani marca BBM modello 315 auto, calibro 8, modificata nella potenzialità offensiva; un fucile artigianale a caricamento singolo manuale, modificato nella potenzialità offensiva, privo di matricola, originariamente ad aria compressa; una pistola artigianale, in fase di costruzione, assemblata utilizzando anche tubi idraulici in acciaio, provvista di rudimentali congegni di scatto, completa di 2 canne intercambiabili da 4,5 e 5,5 mm; un pistola scacciacani marca Bruni modello 92 calibro 8 mm, sulla quale erano in atto lavori finalizzati ad aumentarne la potenzialità offensiva; 3 cartucce calibro 6,35 e una cartuccia calibro 22.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.