Catania: evasione, arrestato un bulgaro

Ieri agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato per evasione il bulgaro 22enne S.K.S. Alle 08.30 in via Acquicella Porto l’equipapggio di una volante, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto il bulgaro che era loro noto in quanto era stato arrestato due giorni prima per estorsione e posto agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Poche ore dopo un altro equipaggio delle volanti ha notato l’individuo passeggiare nei pressi della sua abitazione. Lo straniero è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, in attes della celebrazione dell’udienza di convalida.