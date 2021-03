Sicilia: domani il “gelato day” con il Mantecado dalla Spagna

Anche per il 2021 il “Gelato day” ha il suo gusto. Si tratta del Mantecado scelto dalla Spagna, una crema antica alla vaniglia variegata con salsa di arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente. Domani sarà protagonista della nona edizione della giornata europea del gelato artigianale, proposta nella sua versione originale o in creative varianti.

“Dal 2013 ogni 24 marzo di celebra il gelato artigianale nell’unica giornata europea dedicata al prodotto – ricorda Marco Miquel Sirvent, presidente di Artglace – Questo riconoscimento è stato ottenuto grazie all’impegno e alla passione dei gelatieri di Artglace e, mossi da questa passione, nonostante le difficoltà di molte gelateriee ad aprire per il2 4 marzo, abbiamo aguzzato la nostra creatività per trovare il modo di festeggiare insieme. Numerose le singole iniziative intraprese in questi otto anni per valorizzare il gelato artigianale, spesso con grandi risvolgi benefici. Nel 2011, in occasione della sua nona celebrazione, il gelato day si fa virtuale per consentire a tutti, gelatieri e amanti del gelato, di festeggiare insieme”.

Con le consegne a domicilio si potrà assaggiare il gusto dell’anno: il Mantecado, scelto dalla Spagna. Qualche esempio? Dalla provincia di Salerno, nel comune di Ascea, Silvia Chirico della Tenuta Chirico preparerà il Mantecado utilizzando il latte di bufala, ottenuto proprio dalle bufale di razza mediterranea dei propri allevamenti. Non soltanto coni e coppette per Domenico Belmonte della Gelateria Artigianale L’Ancora di Santa Maria di Castellabate, che proporrà anche la torta semifreddo al Mantecado e delle praline di gelato Mantecado coperte di cioccolato fondente. Un’altra variante è quella ideata da Candida Pelizzoli dell’associazione Maestri della Gelateria Italiana che, al gelato Mantecado nella sua ricetta originale, affiancherà anche una versione calda.

A Milano, da Gusto17, tra le gelaterie partner di Deliveroo e che più ha lavorato grazie al delivery, le interpretazioni sono nelle mani degli stessi clienti, che periodicamente hanno la possibilità di creare il proprio gusto – il “gusto 17”. In occasione del Gelato Day, il “gusto 17” sarà proprio il “Mantecado”, ma – siamo certi – non tarderanno ad arrivare le proposte di rivisitazione dei clienti più creativi. Sempre da Milano arriva un’altra originale proposta che coniuga i sapori spagnoli a una tradizione tutta italiana: dalla Premiata Cremeria Rossi, partner di Deliveroo, sarà infatti possibile ordinare il “Mantecado” in abbinamento alla classica brioche siciliana.

Tra le novità del 2021 della manifestazione c’è il nuovo canale YouTube del Gelato day che si affianca alle pagine ufficiali della giornata su Facebook e Instagram, già pieno dei video realizzati dai maestri gelatieri di tutta Europa che stanno partecipando al contest di Artglace. Si tratta di un’occasione unica per entrare nei laboratori degli artigiani del gelato del vecchio continente e scoprire tutta l’esperienza e la creatività che si nascondono dietro un buon gelato artigianale.

La Sicilia aderisce al gelato Day con sette gelaterie tra le province di Messina, Palermo, Trapani e Catania. Di seguito tutte le gelaterie italiane che aderiscono all’iniziativa

ABRUZZO

Neo Bar Sulmona | Sulmona (AQ)

Biancaneve | Vasto (CH)

Gelateria Dolce Brivido | Vasto (CH)

Novecento | Pescara

Neo Bar Pepoli | Pepoli (PE)

La Gelateria di San Valentino | San Valentino (PE)

Le Bontà | Alba Adriatico (TE)

Caffè Atene | Silvi (TE)

A Casa di Ludo | Tortoredo Libro (TE)

BASILICATA

La Dolce Vita | Sant’Arcangelo (PZ)

CALABRIA

Sicoli | Amantea (CS)

Caruso dal 1933 | Amatea (CS)

Gelateria Bifano | Santa Sofia d’Epiro (CS)

Il Massimo del Gelato | Cosenza

Perla | Careri (RC)

CAMPANIA

L’Orso Bianco | Telese Terme (BN)

Nacar Delì | Telese Terme (BN)

Buonocore | Capri (NA)

Antica pasticceria Carraturo | Napoli

Del Gallo | Napoli

Chalet Ciro | Napoli

Sandomingo | Napoli . via Campi Flegrei 1

Sandomingo | Napoli . viale Augusto 114

Sandomingo | Napoli . via Diocleziano 84

Del Gallo | Portici (NA)

Del Gallo | San Giorgio a Cremano (NA)

Meeting | Acciaroli (SA)

I Carretti di Ascea | Ascea Marina (SA)

Tenuta Chirico | Ascea Marina (SA)

L’Ancora | Santa Maria di Castellabate (SA)

Paurù | Castellabate (SA)

Cama Gaim | Nocera Inferiore (SA)

EMILIA ROMAGNA

Giaz di Mamma Tilde | Castel San Pietro Terme (BO)

Cremeria Scirocco | Bologna

Gelaterie Leoni | Cesena (FC)

Oltre il Gelato | Campogalliano (MO)

Delizia | Savignano sul Panaro (MO)

D&G | Roveleto di Cadeo (PC)

Faro | Bellaria (RN)

3BIS | Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA

Itatiba | San Canzian d’Isonzo (GO)

Al Panciotto | Campoformido (UD)

Il Dolcefreddo | San Daniele del Friuli (UD)

LAZIO

Igloo | Paliano (FR)

Arte del Gelato | Anzio (RM)

Fata Morgana | Roma . via Lago di Cesina 9/11

Fata Morgana | Roma . via Roma Libera 10

Fata Morgana | Roma . via dei Chiavari 36

Fata Morgana | Roma . piazza degli Zingari 5

Antica Gelateria Crispino | Valmontone (RM)

Gelatomania | Velletri (RM)

Maluba | Bagnoregio (VT)

Rugiada | Bagnoregio (VT)

LIGURIA

Dolci Tentazioni – Piccola Gelateria Artigianale | Rossiglione (GE)

Carugio | Sestri Levante (GE)

Gelatiamoci | Sestri Levante (GE)

Excelsa | Genova

Festival des Glaces | Albenga (SV)

Cremglassè | Loano (SV)

Red House | Spotorno (SV)

Cremglassè | Pietra Ligure (SV)

LOMBARDIA

Domus | Bergamo

Brina | Cologno al Serio (BG)

Gelateria L’Oasi | Fara Gera d’Adda (BG)

Menoquattordici | Nembro (BG)

Arlecchina | San Paolo d’Argon (BG)

La Gatta | Sarnico (BG)

Mimosa | Scanzorosciate (BG)

Peccati di Gola | Stezzano (BG)

Artigel | Zanica (BG)

Il Gioppino | Zanica (BG)

La Gel@teria | Berzo Inferiore (BS)

Da Gino | Capriolo (BS)

La Gel@teria | Piamborno (BS)

Il Gelato di Stefano | Brescia

Capriccio di Como | Grandate (CO)

ICE Parè | Valmadrera (LC)

Dolce & Gelato | Montanaso Lombardo (LO)

Gelateria Pertusino | Varedo (MB)

Fior di Panna | Arese (MI)

Fiordipanna | Bollate (MI)

Mazzini | Castano Primo (MI)

Ortogelato | Cinisello Balsamo (MI)

Fior di Panna | Comaredo (MI)

Panna e Cacao | Concorezzo (MI)

Il Golosone | Lacchiarella (MI)

Titillapapilla | Gorgonzola (MI)

Gelateria Marghera | Milano

Accademia 64 | Milano

Artico | Milano

Fiordilatte | Milano

Gelato for Run | Milano

Gusto 17 | Milano

Il Rigoletto | Milano

Naturale Cinquanta | Milano

Nosh – Il gelato in boutique | Milano

Milanesi | Milano

Premiata Gelateria Rossi | Milano

Puro Gelato | Novate Milanese (MI)

Stragelato | San Colombano al Lambro (MI)

Belli di Mamma | Sedriano (MI)

Dulcis | Segrate (MI)

Gioia | Settimo Milanese (MI)

Gelateria Amor di Latte | Castel Goffredo (MN)

Ai Master | Pavia

Sibille | Pavia

Borelli Lab | Rivanazzano Terme (PV)

Braulio | Bormio (SO)

Latteria Sociale di Chiuro | Chiuro (SO)

Marcos pub | Livigno (SO)

Al Mond Vei | Livigno (SO)

Puffin | Jerago con Orago (VA)

Gelateria Peccati di Gola | Gallarate (VA)

MARCHE

Piazza Caffè | Polverigi (AN)

Gelateria Nucci | Ascoli Piceno (AP)

Dolcè | San Benedetto del Tronto (AP)

Carnevali | Castelraimondo (MC)

Gelateria Centrale di M&R Montecchia | Castelraimondo (MC)

Barge | Bottega di Vallefoglia (PU)

Gelateria Tropical | Pesaro (PU)

PIEMONTE

Gelateria Soban | Valenza (AL)

Fattorepiù | Asti

Marcella | Arona (NO)

GelaMi | Galliate (NO)

Il Gelatiere | Novara

La Nocciola | Novara

La Meridiana Berlicheria d’Autore | Ivrea (TO)

Gelateria artigianale di Sgarlata Santa | Piossasco (TO)

Miretti | Torino

Livia Il Gelato Naturale | Saluzzo (CN)

PUGLIA

Dolci Voglie | Putignano (BA)

Tropical Bar | Ischitella (FG)

Just Cafè | Zapponeta (FG)

Giba | San Pietro in Bevagna (TA)

Sandrino | Campomarino (TA)

Opera gelateria Louge | Lecce

Gelateria Padula | Campi Salentina (LE)

SICILIA

Gelateria Pasticceria Quaranta | Catania

Anni ’60 | Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Ritrovo Orchidea | Oliveri (ME)

Naselli | Castelbuono (PA)

L’Aurora del Buon Gelato | Palermo

Il Gelatiere | Palermo

Bar Bonanno | Gibellina (TP)

TOSCANA

Premiata Gelateria Violetta | Arezzo

Donamalina | Firenze . via Pacinotti 30 rosso

Donamalina | Firenze . via Reginaldo Giuliani 11 rosso

Donamalina | Firenze . piazza San Jacopino 7 rosso

Gelateria Della Passera | Firenze

La casa di marzapane | Firenze

La Cremeria | Pietrasanta (LU)

Cremeria Toschi | Porcari (LU)

Gelateria e Dolceria | Siena

UMBRIA

Il Gelato di Mastro Cianuri | Perugia . via Ruggero D’Andreotto 19

Il Gelato di Mastro Cianuri | Perugia . piazza Matteotti 17

Giò Gelato | Bastia Umbra (PG)

VENETO

Gimmy | Feltre (BL)

Gelateria delle Terme | Abano Terme (PD)

Golosi di Natura | Gazzo Padovano (PD)

Dolce Freddo | Montagnana (PD)

Mami Gelato al Volo | Padova

Cono e Coppetta | Reschigliano (PD)

Antiche Tentazioni | Selvazzano (PD)

Terra e Cuore – Il Gelato Buono per Natura | Verona

Gelateria Renon | Verona

L’Arte di Mauro | Mirano (VE)

Oltre il Gelato | Portogruaro (VE)

Zanco Lionello | Portogruaro (VE)

Gelateria Caffetteria Marina | Lido di Jesolo (VE)

Il Gelataio | Valdagno (VI)