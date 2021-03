Nebrodi (Me): emergenza neve, in azione i mezzi della Città metropolitana

Emergenza neve sui Nebrodi. In azione i mezzi e gli operatori della città metropolitana di Messina per garantire la percorribilità delle strade provinciali montale. Nelle ultime ore il repentino calo termico ha determinato precipitazioni nevose nelle zone montane.

Coordinati dal responsabile servizio autoparco, Pietro alito, sono entrati in azione i mezzi e il personale addetto alla viabilità della città metropolitana di Messina per assicurare la percorribilità stradale e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Gli ultimi dati forniti alle 10.00 di questa mattina confermano la piena fruibilità delle strade provinciali grazie alla costante azione dei mezzi spazzaneve e spargisale e, attualmente, il problema maggiore è costituito dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature.

In particolare, gli interventi si sono concentrati sulle strade provinciali Tripiciana, Roccella Veldemone, Montalbano Elicona e di Portella Gerasa. Da lunedì, inoltre, si lavora per garantire la percorribilità sulle strade provinciali Caronia-Capizzi, Cesarò, Ancipa e sulla via di collegamento Montalbano Elicona – Polverello – Favoscuro.