Gela (Cl): stupefacenti, arrestato un 48enne

Dovrà scontare una condanna a 5 anni e 3 mesi di reclusione per unificazione di pene. Per questo agenti della polizia di Stato a Gela hanno arrestato un uomo di 48 anni.

Gli agenti hanno arrestato Giuseppe Fausto Fecondo, originario di Avola, in esecuzione al provvedimento per espiazione di pena detentiva emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura generale della repubblica alla corte d’appello di Caltanissetta, dovendo espiare la pena detentiva di 5 anni e 3 mesi di reclusione, per unificazione di pene concorrenti in materia di stupefacenti e furto.

Il provvedimento scaturisce dalla sentenza divenuta definitiva lo scorso gennaio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti della polizia di Stato al carcere di Gela.