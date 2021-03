Misterbianco (Ct): spacciatore nega di essere il proprietario della stalla, arrestato

Il 31enne Angelo Guarnaccia è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attentato monitoraggio dei soggetti di Gravina, conosciuti dai militari quali assuntori di sostanze stupefacenti, ha loro fornito quegli elementi di indagine per individuare il comune spacciatore che era solito vendere la droga in una costruzione di via Campo Sportivo nel comune di Misterbianco di proprietà di Guarnaccia che risultava avere già specifici precedenti giudiziari.

Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno constatato l’arrivo di un cliente a bordo di un’auto che poco dopo si è allontanato in direzione della strada per San Giovanni Galermo. L’acquirente è stato fermato poco dopo spontaneamente ha consegnato un involucro contenente una piccola quantità di marijuana, confermando di averla appena comprata a Misterbianco. Tanto è bastato ai militari che, ritornati a Misterbianco, hanno atteso l’arrivo di Guarnaccia, giunto poi a bordo della sua Fiat 500, che ha finto di non essere il proprietario dell’immobile cercando così di scansare l’imminente guaio giudiziario, ma la presenza delle chiavi all’interno della sua auto lo hanno smentito e posto di fronte alle sue responsabilità perché, a seguito della perquisizione effettuata. Qui i militari hanno trovato ben 800 grammi di marijuana, 26 dosi già confezionate per la vendita al minuto, circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una somma di 60 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio e un foglio con la maniacale annotazione delle movimentazioni inerenti la vendita della droga.

L’acquirente è stato segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti mentre per Guarnaccia il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la carcerazione a Ragusa.