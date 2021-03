Messina: riqualificazione delle aree esterne del conservatorio Corelli

La città metropolitana di Messina partecipa al “programma innovativo nazionale per la qualità” promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze e il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La proposta progettuale riquara la riqualificazione delle aree esterne del conservatorio Corelli di Messina e l’ex istituto Quasimodo. I finanziamenti statli per i quali si concorrerà riguarderanno la riqualificazione e “nuova destinazione funzionale culturale, ricreativa e sportiva delle aree esterne dell’edificio sede del conservatorio Corellie della sezione Quasimodo dell’istituto Minutoli.

Si tratta di un progetto di notevole impatto che si sostanzia in un insieme di interventi volti alla riqualificazione e destinazione funzionale delle aree circostanti gli edifici scolastici che verranno dotate di servizi culturali, sportivi e ricreativi.

In particolare, si punta alla realizzazione di un “parco della musica” che comprenderà, oltre alle strutture tecniche, chioschi della musica, un auditorium all’aperto per circa 150 spettatori e un “odeon” per circa 50 fruitori. Sempre all’aperto sarà realizzata un’area verde attrezzata con installazioni artistiche denominata “Spazio Gazzi arte”. Inoltre, veranno riqualificate le aree destinate ad impianti sportivi e a parcheggio.

La proposta inviata al ministero ha posto l’attenzione su un insieme di interventi e misure che mirano a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto sociale e il miglioramento della coesione. Attraverso l’azione sinergica delle istituzioni, scolastica e pubblica, si vuole agire per l’arricchimento culturale, per il miglioramento dei manufatti, dei luoghi e conseguentemente della vita dei cittadini. Per il progetto è stato richiesto un finanziamento di un milione 780 mila euro, non è previsto nessun cofinanziamento e non prevede risorse a carico del bilancio della città metropolitana di Messina.

La proposta progettuale è stata elaborata dall’ingegnere Gaetano Antonazzo, tecnico dell’ente. Responsabile unico del procedimento per l’intervento è il responsabile del servizio Edilizia metropolitana, titolare di posizione organizzativa, geometra Antonino Miceli.