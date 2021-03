Giarre (Ct): emergenza cenere vulcanica, “al comune manca un piano”

Al comune di Giarre (Catania) manca un “piano cenere”. A dirlo è Giovanni Barbagallo, commissario locale della Lega per Salvini Premier che interviene sulle numerose criticità emerse nel comune jonico dopo la copiosa pioggia di lapilli.

“L’Etna è qui da sempre e dobbiamo convivere con eventi come questi – prosegue Barbagallo – Non possiamo tutte le volte farci trovare impreparati e muoverci in modo improvvisato. Non è più tollerabile. Mi chiedo come mai l’amministrazione D’Anna, che è giunta fortunatamente a fine mandato, non abbia provveduto in cinque anni ad adottare il piano cenere, che era stato votato con un atto di indirizzo nel 2012.

Il risultato è che si procede in ordine sparso, si danno indicazioni ai cittadini, salvo poi cambiarle poco dopo. Tutto questo ingenera confusione e rende più lente e difficoltose le operazioni di pulizia”.

Secondo il commissariato leghista, inoltre è necessario dare fondo a tutte le risorse umane possibili per accelerare gli interventi ed evitare che le polveri nere possono causare problemi di salute. “Ancora una volta l’amministrazione comunale dimostra di non avere nessun programma e zero idee – dice ancora Barbagallo – Quando accadono questi eventi e in mancanza di un piano preordinato, è necessario quanto meno mostrare ingegno.

Si potrebbe, per esempio, rinnovare la convenzione con il personale del corpo forestale della regione siciliana, in passato impiegato per gli interventi di scerbatura e chiedere che uomini e mezzi vengano utilizzati per rimuovere la cenere vulcanica. La situazione è insostenibile per automobilisti, pedoni, commercianti, già alle prese con le difficoltà dettate dal momento. Bisogna dare risposte rapide”.