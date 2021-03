Catania: discarica di rifiuti in via Vigne Nuove

Il consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale, segnala discariche di rifiuti abusive in via Vigne Nuove dove i rifiuti arrivano persino con i camion e spesso lasciano montagne di materiale edilizio. Un problema segnalato alle istituzioni competenti chiedendo – commenta Zingale – “che venga fatto un lavoro di bonifica del territorio e vengano installate le telecamere di sicurezza.

Negli anni precedenti in via Vigne Nuove sono stati ritrovate perfino auto probabilmente rubate e completamente smontate. Da qui la protesta dei residenti della zona che chiedono maggiori controlli e maggiore pulizia per l’intera area. Una zona dove occorrono sistemi di recinzione o di video sorveglianza per colpire in tempo reale i criminali che scaricano pure eternit a pochi passi dalle abitazioni”.