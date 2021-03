Catania: spacciatore arrestato dai carabinieri

La sua sfortuna è stata avere un vicino di casa ai domiciliari. I carabinieri di Catania hanno controllato l’uomo e hanno scoperto il suo vicino di casa, uno spacciatore che è finito in manette. Ad essere arrestato è stato il 29enne Salvatore Rodolico, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un controllo di routine ai soggetti sottoposti ai domiciliari, si sono recati in una palazzina di via Testulla, nel quartiere di San Cristoforo. Qui, al momento di accedere nell’abitazione del detenuto, hanno sentito provenire dalla porta del dirimpettaio l’odore acre tipicamente emanato dalla marijuana.

Il detenuto che doveva essere controllato era effettivamente ancora in casa, come suo dovere. Nell’immobile del 29enne, invece, i carabinieri nel corso di una perquisizione hanno trovato e sequestrato una busta di plastica contenente oltre mezzo chilo di marijuana e un involucro in carta argentata contenente 22 grammi di cocaina, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in vendita. Per l’uomo sono stati scattati gli arresti domiciliari.