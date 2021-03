Catania: picchia il figlio della compagna, denunciato

“Ci minacciava anche con un’ascia”. Queste le parole di una donna che ha denunciato ai carabinieri il compagno che avrebbe picchiato il figlio minorenne della donna.

A Catania i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un catanese 35enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce ed estorsione. I reati erano stati commessi ai danni della convivente di 36 anni e del figlio di quest’ultima di 14 anni.

La donna ha patito in silenzio per più di un anno l’azione vessatoria posta in essere dal compagno che in più occasioni l’aveva picchiata ed umiliata, costringendola anche a dargli del denaro che la poveretta si guadagnava facendo dei lavori saltuari. Quando l’uomo, al termine dell’ennesima lite, nata per il diniego espresso legittimamente dalla donna di esaudire l’ennesima richiesta di soldi, l’ha prima apostrofato col termine “menomato” per poi aggredire con calci e schiaffi il giovane accors in difesa della madre che ha poi chiesto aiuto al 112.

Sul posto immediatamente sono giunti due equipaggi del nucleo radiomobile che hanno fatto soccorrere il minorenne a cui sono stati dati 15 giorni di prognosi per diversi traumi contusivi, per poi acquisire la denuncia della donna dalla quale si è evinto che in diversi frangenti il convivente li aveva minacciati con un’ascia, arma rinvenuta e sequestrata dagli operanti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato ai domiciliari all’interno di un’abitazione diversa da quella familiare.