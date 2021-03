Gela (Cl): Gold&Gold Messina pronta all’esordio

Tutto pronto in casa Gold & Gold Messina in vista dell’esordio in campionato, il quinto consecutivo in C Silver per gli Scolari che ospitano al PalaMili la Melfa’s Gela, nella gara valvole per la seconda giornata del massimo torneo siciliano.

La formazione gelese, affidata ancora una volta a coach Salvatore Bernardo, è reduce dalla sconfitta casalinga all’esordio contro il CUS Catania. Una battuta d’arresto inaspettata per un gruppo creato per ben figurare, che ha evidentemente pagato il ritardo nella preparazione, rispetto agli etnei apparsi più brillanti. Quello gelese è un team che presenta giocatori di livello come il play lituano Domantas Seskus, l’anno scorso capocannoniere dell’Angri in C Gold, il lungo croato Petar Madunic 212 cm, i fratelli Emanuele e Gaspare Caiola. Proprio nelle ultime ore è stato aggregato al gruppo anche la giovane guardia Alessandro Moricca proveniente dalla Moncada Agrigento.

In riva allo Stretto giunge dunque una squadra con il dente avvelenato che vorrà rifarsi immediatamente, ma troverà una Basket School Messina carica, anche se non al top della condizione, che vorrà iniziare col piede giusto questa stagione. Pippo Sidoti e Francesco Paladina hanno preparato con la solita meticolosità questo match. Il coach pattese, che tramite i suoi legali ha già inoltrato istanza al Tar per la revoca del Daspo, dopo l’assoluzione decisa dal giudice del Tribunale di Patti, presenta la sfida del PalaMili: “Questa è una partita dalle mille insidie, intanto perché dopo un anno di inattività torniamo a giocare una partita di campionato, poi perché abbiamo avuto poco tempo per inserire i tre giocatori nuovi, poiché considero tale anche Nino Sidoti che ritorna a giocare dopo un anno e mezzo dall’infortunio e poi i due lunghi, Raadik e Tartamella. In oltre, la nostra è una squadra completamente diversa rispetto a quella che si è ben disimpegnata nello scorso torneo, in fine perché giochiamo contro un avversario strutturato per ben figurare in questo campionato. Però siamo molto carichi e cercheremo di raggiungere il primo obiettivo della stagione che sono i 2 punti”.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e Melfa’s Gela è prevista per le ore 18,30 di domenica 7 marzo al PalaMili. Dirigeranno la gara i signori Alvin Perrone di Catania e Giovanni De Giorgio di Giarre. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messinasportiva.it a partire dalle 18,25.