Catania: minorenne arrestato per furto con spaccata

Agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 14enne per furto aggravato con spaccata. Ieri mattina i poliziotti hanno arrestato il giovane intorno alle 02.30 del mattino, dopo aver infranto con una grossa mazza ferrata la vetrata del negozio di telefonia Tim in via Giacomo Leopardi, si introduceva all’interno del locale rubando 22 telefonini cellulari per poi allontanarsi appiedato dal posto.

Gli equipaggi della volante poco dopo hanno rintracciato in via Nicola Porpora un soggetto appiedato con fattezze fisiche corrispondenti a quelle fornite da un utente al 112. Il giovane ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità, facendo trovare agli agenti la mazza ferrata con cui aveva infranto la vetrata del negozio.

Il minorenne è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, è stato condotto in un istituto penitenziario per minori.