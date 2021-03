Comiso (Rg): il 12enne Burrafato nella fiction Rai

Ci sarà anche il dodicenne Carmelo Burrafato nella nuova fiction di Rai1 “Makari” girata in Sicilia. Ad annunciarlo è il sindaco del centro del ragusano, Maria Rita Schembari, per la quale è un motivo di orgoglio per l’intera cittadina la partecipazione del giovanissimo attore.

“Carmelo Burrafato, 12enne residente a Comiso, è un ragazzo che ha nel sangue il fuoco dell’arte, della recitazione e per questo siamo certi che sarà all’altezza del ruolo che gli è stato affidato dal regista e dalla casa produttrice che, selezionando Carmelo – dichiara il primo cittadino – ci renderà orgogliosi, come comisani e come siciliani. La fiction andrà in onda il 15 marzo con quattro puntate tutte ambientate in Sicilia, ispirate ai romanzi di Gaetano Savatteri.

In una delle quattro puntate sarà presente il giovane Burrafato “al quale – dichiara il sindaco – faccio i migliori auguri, a nome mio, dela Giunta e dell’intera comunità per questa avventura fatta di tantissime emozioni e cominciata quasi per gioco dopo il casting in cui il regista, Michele Soave, lo ha scelto”. (nella foto Carmelo Burrafato con l’attore Claudio Gioè)