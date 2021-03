Sicilia: gerbera gialle in dono alle anziane delle RSA

Anche quest’anno in occasione della giornata dedicata alla donna, l’u marzo, gerbere gialle saranno donate alle anziane delle 30 RSA di Catania, Siracusa, Messina e Agrigento. La campagna “un raggio di sole per donne mai più sole” è promossa da Unione induista italiana e FederFiori per omaggiare le anziani fragili che vivono in queste strutture, lontane dalle loro famiglie.

In tutta Italia sono circa 150 tra fioristi e sindacati provinciali Federfiori-Confcommercio che hanno deciso di aderire alla campagna consegnando i vasi di gerbere gialle con un messaggio di auguri per la festa della donna.

“Un sorriso che si accende è per noi l’augurio più bello – commenta Svamini Hamsananda Ghiri, vicepresidente dell’unione induista italiana e ideatrice dell’iniziativa – questo non è solo il messaggio che le ospiti riceveranno insieme alle gerbere gialle, ma la sintesi di un pensiero più profondo, l’insegnamento gandhiano, secondo il quale l’azione benefica fatta al prossimo trasforma non solo se stessi, ma il mondo intero. Con questa iniziativa realizzata grazie alla collaborazione di FederFiori abbiamo voluto protare la nostra vicinanza e riconoscenza alle donne che in questo momento vivino in condizioni di difficoltà, lontane dai loro affetti più cari, dalla loro casa, da quella che prima era loro quotidianità”.

“Federfiori-Confcommercio insieme all’Unione Induista Italiana vuole rendere omaggio alle donne ricoverate nelle case di riposo – commenta il presidente di Federfiori-Confcommercio, il catanese Rosario Alfino – L’importanza delle donne va sempre ricordata, anche con un fiore, per donare un sorriso attraverso la bellezza, la semplicità e la luminosità di una gerbera gialla che rappresenta un’immagine perfetta nella forma e nel colore la luce del sole”.

In occasione dell’8 marzo, inoltre, l’Unione Induista organizza un convegno on line dal titolo “Oltre ogni età. Tradizione ed empowerment femminile nella società di oggi”, moderato dalla giornalista Veronica Mazza. I saluti iniziali saranno affidati a Roberto Rampi, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere; Emanuela Claudia Del Re, già Viceministro degli Esteri, Neena Malhotra, Ambasciatrice dell’India in Italia, e Svamini Hamsananda Ghiri, Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana. Tra i relatori, Melita Cavallo, già presidente del Tribunale dei minori di Roma e giudice minorile a Milano e a Napoli; Grazia Francescato, già presidente dei Verdi italiani e del WWF Italia; Zoya Agarwal, Comandante Air India; Valeria Manieri, founder di Le Contemporanee; Linda Laura Sabbadini, direttore centrale ISTAT e Filomena Floriana Ferrara, IBM Master Inventor; CSR Country Manager IBM Italy.

“La meta che vogliamo raggiungere, anche attraverso questi incontri, non è l’affermazione del femminile che si equipari a modelli mainstream di pensiero, di comportamento e di potere maschili, quanto la possibilità di veder riconosciuta la libertà di essere donne nella ricchezza della diversità”, conclude Hamsananda Ghiri.

Ecco le RSA che riceveranno il vaso di gerbere gialle:

CATANIA

Villa Fiorita, via Regina Bianca 75

GRAVINA DI CATANIA, Casa Serena, via Fratelli Bandiera 83

MILITELLO VAL DI CATANIA, Villa Issara “Casa Di Riposo Per Anziani”

AGRIGENTO

Casa Felice Residence per Anziani

Casa Famiglia Santa Bernadette

Cooperativa Sorriso

Casa Famiglia Maria Sole

Casa Famiglia Emanuel

Casa Famiglia Sacro Cuore di Gesù

Casa Protetta per Inabili

SIRACUSA

Monsignor Salvatore Gozzo (Fondazione S. Angela Merici)

Madre Vita

Aretusa Palace

Rsa Ospedale Rizza

MELILLI, Anni D’oro

AVOLA, Residence dei nonni

AVOLA, Residenza San Sebastiano

FLORIDIA, Villa Agata

CANICATTINI BAGNI, Casa di riposo Lucy

CARLENTINI, Ain Karim

ROSOLINI, Casa MOnaco

ROSOLINI, Coop il Sentiero

ROSOLINI, Villa Cupolette d’oro

MESSINA

Il Sorriso di Messina, Via Ugo Bassi, 128

Il Sorriso di Villafranca Tirrena, Via Dante Alighieri, 70

Il Sorriso di Orto Liuzzo, Via Marina, 6

Il Sorriso di Milazzo, Via Acqueviole, 48

Katia residence, Via San Jachiddu n. 240 Messina

Come d’incanto, Via I settembre n. 73

Opus Residential, Via Palermo 5