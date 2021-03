San Giovanni La Punta (Ct): spacciava cocaina dai domiciliari, arrestato

Pur essendo ai domiciliari il 39enne Gaetano Rizzo di San Giovanni La Punta, centro della provincia di Catania, spacciava cocaina da casa. Per questo i carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo stava scontando ai domiciliari una condanna per reati concernenti il mondo della droga. In casa riceveva diverse persone legate al consumo di droga, tanto da indurre gli investigatori ad informare il tribunale di sorveglianza che ha disposto per lui il trasferimento in carcere.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato e sequestrato 12 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in commercio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.