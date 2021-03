Giarre (Ct): tre ladri d’automobili arrestati

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia catanese di Giarre hanno arrestato tre ladri d’automobili. L’arresto in flagranza di reato è scattato per Giuseppe Galatola, 40 anni; Andrea Guardala, 25 anni e Riccardo Puglisi, 38 anni, tutti del posto. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

L’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, ha sorpreso il terzetto in via Sciacca a bordo di due auto, una Fiat Multipla che spingeva letteralmente una Fiat Panda, poco prima rubata nella vicina via Siracusa.

I militarii, bloccati i ladri, hanno perquisito la Fiat Multipla al cui interno hanno trovato e sequestrato degli arnesi da scasso. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono stati condotti ai domiciliari.